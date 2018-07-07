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На АЭС в Украине использовалось некачественное оборудование

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18:25 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Южно-Украинской атомной электростанции (ЮУАЭС, Николаевская обл.) закупило некачественное оборудование для предприятия, использование которого могло привести к техногенной катастрофе. Об этом сообщила в субботу Служба безопасности Украины (СБУ).

"СБУ в рамках реализации комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере атомной энергетики заблокировала использование некачественного оборудования на предприятии ЮУАЭС", - отмечает ведомство. По его данным, сотрудники спецслужбы установили, что должностные лица станции "создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера". Следствие, в частности, задокументировало, что чиновники "сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем, важных для безопасности функционирования АЭС".

Во время досудебного расследования правоохранители установили факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотрено действующими нормами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.

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