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Следователи из Польши и России начали осмотр обломков самолета Леха Качиньского

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10:55 03.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские и польские следователи приступили к совместному дополнительному осмотру частей самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Сегодня в рамках очередного запроса польских коллег о правовой помощи представители Следственного комитета совместно с сотрудниками компетентных органов Польши приступили к дополнительному осмотру частей самолета, потерпевшего крушение 8 лет назад", - сказала она.

Петренко отметила, что следователи-криминалисты применяют современную технику, позволяющую в том числе сделать сферическую панораму объектов. "Взаимодействие, как и прежде, идет на высоком профессиональном уровне" - сказала она.

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