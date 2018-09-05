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МИД Беларуси: У нас с Россией нет споров по вопросам Украины и Крыма

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11:10 03.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что у Минска нет споров с российской стороной из-за его нейтральной позиции по конфликту в Донбассе и по вопросу статуса Крыма. Об этом он заявил в интервью агентству tut.by, опубликованном в понедельник на его сайте.

"Как Россия относится к тому, что мы заняли такую нейтральную позицию по Украине и не признали Крым российским? У нас с Россией нет споров по этому вопросу. Мы считаем, что если нам было предложено сыграть такую роль [переговорной площадки], то мы должны придерживаться нейтральной позиции по отношению ко всем участникам", - сказал министр.

По его словам, Минск видит свою задачу в том, чтобы создавать условия "для большего понимания между Россией и Украиной, а не для большего разделения". "Поэтому все шаги, которые предпринимает Беларусь, будут исходить из необходимости преодоления конфронтации, а не на ее усиление в нашем регионе и в отношениях между славянскими государствами", - добавил он.

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Олег 13:32 03.09.2018

Союзное государство?

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