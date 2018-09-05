МИД Беларуси: У нас с Россией нет споров по вопросам Украины и Крыма
11:10 03.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что у Минска нет споров с российской стороной из-за его нейтральной позиции по конфликту в Донбассе и по вопросу статуса Крыма. Об этом он заявил в интервью агентству tut.by, опубликованном в понедельник на его сайте.
"Как Россия относится к тому, что мы заняли такую нейтральную позицию по Украине и не признали Крым российским? У нас с Россией нет споров по этому вопросу. Мы считаем, что если нам было предложено сыграть такую роль [переговорной площадки], то мы должны придерживаться нейтральной позиции по отношению ко всем участникам", - сказал министр.
По его словам, Минск видит свою задачу в том, чтобы создавать условия "для большего понимания между Россией и Украиной, а не для большего разделения". "Поэтому все шаги, которые предпринимает Беларусь, будут исходить из необходимости преодоления конфронтации, а не на ее усиление в нашем регионе и в отношениях между славянскими государствами", - добавил он.
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комментарии(1)
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Олег 13:32 03.09.2018
Союзное государство?
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