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ЦБ рассказал о росте инфляционных ожиданий россиян

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11:42 03.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляционные ожидания россиян в августе выросли до 9,9% против 9,7% в июле, говорится в комментарии ЦБ РФ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения". При этом регулятор видит риски роста инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы.

"В августе инфляционные ожидания населения практически не изменились. На ожидания меньше, чем в июле, повлияли цены на бензин. В ближайшие месяцы есть риски роста инфляционных ожиданий, связанные с динамикой курса рубля и повышением НДС. В потребительских настроениях респондентов появились признаки увеличения склонности к потреблению", - отмечает регулятор.

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