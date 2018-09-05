ЦБ рассказал о росте инфляционных ожиданий россиян

11:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляционные ожидания россиян в августе выросли до 9,9% против 9,7% в июле, говорится в комментарии ЦБ РФ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения". При этом регулятор видит риски роста инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы.

"В августе инфляционные ожидания населения практически не изменились. На ожидания меньше, чем в июле, повлияли цены на бензин. В ближайшие месяцы есть риски роста инфляционных ожиданий, связанные с динамикой курса рубля и повышением НДС. В потребительских настроениях респондентов появились признаки увеличения склонности к потреблению", - отмечает регулятор.