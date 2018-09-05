Порошенко предложил исключить из Конституции пункт об аренде военных баз
13:05 03.09.2018 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Петр Порошенко предложил исключить из Конституции пункт, предусматривающий аренду украинских военных баз иностранными формированиями. Об этом в понедельник сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.
"Предлагается исключить положение, которое предусматривает использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами", - сказала она на заседании согласительного совета Рады. "Имеется ввиду прежде всего пребывание Черноморского флота России на территории украинского крымского полуострова", - добавила Луценко.
Согласно пункту 14-му, раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной радой Украины".
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