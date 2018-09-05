Неизвестные в США устроили стрельбу в жилом комплексе, есть раненые

13:23 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы, которую устроили неизвестные в одном из жилых комплексов в городе Сан-Бернандино (штат Калифорния). Об этом сообщила в понедельник телекомпания CBS со ссылкой на представителей полиции.

По словам стражей порядка, группа местных жителей играла в кости, когда началась стрельба. Свидетели рассказали, что в перестрелке участвовали несколько человек, которые использовали как пистолеты, так и винтовки. Было произведено в общей сложности свыше 30 выстрелов. Злоумышленники успели скрыться до прибытия полиции.

Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, добавили полицейские. Они считают, что этот инцидент не связан с терроризмом. Скорее всего, речь идет о криминальной разборке между местными бандами. Сан- Бернандино находится в 80 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса.