Неизвестные в США устроили стрельбу в жилом комплексе, есть раненые
13:23 03.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы, которую устроили неизвестные в одном из жилых комплексов в городе Сан-Бернандино (штат Калифорния). Об этом сообщила в понедельник телекомпания CBS со ссылкой на представителей полиции.
По словам стражей порядка, группа местных жителей играла в кости, когда началась стрельба. Свидетели рассказали, что в перестрелке участвовали несколько человек, которые использовали как пистолеты, так и винтовки. Было произведено в общей сложности свыше 30 выстрелов. Злоумышленники успели скрыться до прибытия полиции.
Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, добавили полицейские. Они считают, что этот инцидент не связан с терроризмом. Скорее всего, речь идет о криминальной разборке между местными бандами. Сан- Бернандино находится в 80 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса.
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