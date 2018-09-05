Медведев поставил новую задачу по развитию сельского хозяйства

13:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил задачу существенно увеличить экспорт российской сельхозпродукции, доведя его до 45 млрд долларов к 2024 году.

"Новая задача по развитию сельского хозяйства - через увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса, его объем предстоит довести до 45 млрд долларов к 2024 году, по сути, это увеличение в стоимостном выражении объемов нашего экспорта в два раза", - сказал председатель правительства на совещании о расходах федерального бюджета на 2019-2021 годы в части АПК, рыбохозяйственного комплекса, экологии и природопользования.