Путин посетит Иран с рабочим визитом 7 сентября

15:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин 7 сентября посетит с рабочим визитом Иран для участия в Третьей трехсторонней встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будут рассмотрены дальнейшие совместные усилия по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в Сирии", - говорится в сообщении.