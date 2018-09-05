ФСБ: Террористы ИГ пытаются взять под контроль афганский наркотрафик

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба безопасности России считает, что боевики, в том числе из запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), попытаются взять под контроль каналы наркотрафика из Афганистана.

"Конечно, не остается в стороне и криминальный бизнес. В частности, перемещение части боевиков на север Афганистана. Мы прогнозируем, что будут взяты под контроль отдельные каналы наркотрафика, что тоже может представлять опасность с точки зрения опять улучшения финансирования вот этой (террористической) структуры", - сообщил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа на конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом" в Москве.