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Норвежская лыжница умерла во время тренировки

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16:40 03.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвежская лыжница Ида Эйде была найдена мертвой в возрасте 30 лет в коммуне Улленсакре, находящейся в городе Эсхейм, где она тренировалась. Об этом сообщает телеканал Эн-эр-ко (NRK).

В субботу Эйде проводила тренировку в Улленсакре. Она была обнаружена прохожими. Спортсменка лежала без сознания за пределами лыжной трассы. Эйде была экстренно доставлена в больницу Уллеволе, где врачи констатировали смерть спортсменки.

"С великой печалью мы подтверждаем, что Эйде вчера умерла в больнице Уллеволе в результате остановки сердца во время тренировки в Эсхейме в субботу. Ее семья благодарна за оказанную поддержку в такой непростой ситуации и просит о понимании. Мы хотим провести эти дни в окружении близких", - говорится в заявлении семьи Эйде, которое приводит телеканал.

"Абсолютно немыслимо и невозможно. Наши мысли с ее семьей", - прокомментировала известия о кончине лыжницы двукратная олимпийская чемпионка Ингвильд Эстберг.

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