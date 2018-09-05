Норвежская лыжница умерла во время тренировки

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвежская лыжница Ида Эйде была найдена мертвой в возрасте 30 лет в коммуне Улленсакре, находящейся в городе Эсхейм, где она тренировалась. Об этом сообщает телеканал Эн-эр-ко (NRK).

В субботу Эйде проводила тренировку в Улленсакре. Она была обнаружена прохожими. Спортсменка лежала без сознания за пределами лыжной трассы. Эйде была экстренно доставлена в больницу Уллеволе, где врачи констатировали смерть спортсменки.

"С великой печалью мы подтверждаем, что Эйде вчера умерла в больнице Уллеволе в результате остановки сердца во время тренировки в Эсхейме в субботу. Ее семья благодарна за оказанную поддержку в такой непростой ситуации и просит о понимании. Мы хотим провести эти дни в окружении близких", - говорится в заявлении семьи Эйде, которое приводит телеканал.

"Абсолютно немыслимо и невозможно. Наши мысли с ее семьей", - прокомментировала известия о кончине лыжницы двукратная олимпийская чемпионка Ингвильд Эстберг.