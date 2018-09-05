В Москве в районе Варшавского шоссе произошла массовая драка

16:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около десяти человек стали участниками драки на Варшавском шоссе в Москве. Как сообщил источник в правоохранительных органах, есть раненые, в городе введен план "Перехват".

"В понедельник днем на Варшавском шоссе, в районе дома 129, произошла массовая драка, в которой участвовали около десяти человек. По предварительным данным, в результате конфликта есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства. По его словам, с места происшествия скрылись автомобили марок Cadillac и Mercedes, введен план "Перехват".