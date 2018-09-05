"Царь-двигатель" для ракеты "Союз-5" испытают в конце 20-го года
17:10 03.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Огневые испытания двигателя РД-171МВ или, как его назвал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, "Царь-двигателя" пройдут в конце 2020 - начале 2021 года. Об этом сообщил в понедельник журналистам замгендиректора - главный конструктор НПО "Энергомаш" (предприятие - разработчик двигателя РД-171МВ) Петр Левочкин.
"У нас по графику в конце 2020 года - начале 2021 года планируются огневые испытания на стенде в НПО "Энергомаш", - сказал Левочкин.
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