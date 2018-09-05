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Дата запуска пилотируемого полета с носителем "Союз-5" скорректирована

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18:10 03.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилотируемый полет ракеты-носителя "Союз-5" состоится в 2024 году. В 2023 году НПО "Энергомаш" поставит уже готовый двигатель для ракеты, сообщил в понедельник журналистам заместитель генерального директора - главный конструктор предприятия Петр Левочкин.

Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на Левочкина, что первый пилотируемый полет состоится в 2023 году.

"Мои данные могли немного устареть, потому что именно сейчас РКК "Энергия" и РКЦ "Прогресс" формируют ведомость исполнения контракта по разработке ракеты-носителя среднего класса и эскизного проекта по носителю сверхтяжелого класса. Там сроки могут быть на год сдвинуты. Поэтому изначально планировалось так: 2022 год - первый полет, 2024 год - первый пилотируемый полет. А мы [НПО "Энергомаш"] должны поставить двигатель за год до этих событий, отработать за год до пуска ракеты, в 2023 году поставить двигатель, который уже полетит с пилотируемым кораблем", - сказал он.

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