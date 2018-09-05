Россия поможет в расследовании убийства Захарченко - МИД

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия поможет провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в расследовании убийства Александра Захарченко. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"Конечно, была объявлена официальная точка зрения правительства России, что мы поможем в расследовании этого преступления", - сказал он.