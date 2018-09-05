Россия может поставлять ракетные двигатели в любую страну - Рогозин

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова осуществлять поставки своих ракетных двигателей в любую страну мира, в том числе в Китай, сообщил в понедельник журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы готовы поставлять двигатели любой стране. Почему, если мы поставляем двигатели в США, мы не можем поставлять их дружественному Китаю? Конечно, да", - сказал Рогозин, добавив, что при поставке двигателей в другие страны потребуется подписать документы между правительствами по защите интеллектуальной собственности.