Рогозин: Повреждение корабля "Союз МС-09" на МКС вызвано технологической ошибкой
19:16 03.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повреждение корабля "Союз МС-09" на МКС вызвано технологической ошибкой, рассматриваются различные версии. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Мы рассматриваем все версии, правда, версию о метеорите уже отмели, потому что явное воздействие было на обшивку корабля изнутри. Но говорить, что это было на самом деле, пока еще рано. Одно можно сказать, что воздействие было неуверенной рукой… это просто какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста, воздействие было рукой, там идет скольжение сверла по поверхности. Мы никакие версии не отметаем", - сказал он.
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