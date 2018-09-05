Дефицит бюджета ПФР в новом году оценивается в 23 млрд

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), связанный с формированием накопительной пенсии, может составить более 23 млрд рублей в 2019 году. Об этом говорится в проекте закона о бюджете ПФР, опубликованном в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации <...> на 2019 год <…>, объем дефицита бюджета Фонда в сумме 23 233 410,8 тыс. рублей в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии", - говорится в проекте документа.