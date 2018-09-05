Президент не планирует участвовать в новой телепрограмме «Москва. Кремль. Путин»
20:01 03.09.2018 Источник: НГ-Online
Пресс-служба ВГТРК анонсировала выход новой программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» 1 сентября, а уже в воскресенье 2 сентября в эфире был показан первый выпуск программы. Ставший ее ведущим Владимир Соловьев рассказал, чем занимался Путин за прошедшую неделю (побывал в Кемерове, Новосибирске, Омске, Москве и Сочи), а также уделил внимание подготовке обращения Путина о пенсионной реформе: по его словам, решение записать его президент принял самостоятельно и над текстом тоже работал сам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о возможном участии Владимира Путина в новой телепрограмме. «Нет, никаких планов участия у президента нет», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов в понедельник. На вопрос, станет ли программа регулярной, Песков ответил, что «это все-таки проект ВГТРК, а не Кремля».
Следующий выпуск программы «Москва. Кремль. Путин» состоится в воскресенье 9 сентября.
Вера Цветкова
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