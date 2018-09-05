Трамп предостерег Асада от "безрассудного нападения" на Идлиб
07:15 04.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп в понедельник предостерег сирийского лидера Башара Асада от "безрассудного нападения" на провинцию Идлиб, большая часть территории которой подконтрольна боевикам.
"Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Россияне и иранцы сделают большую гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позвольте этому случиться", - написал Трамп в Twitter.
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