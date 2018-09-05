В Финляндии обнаружили могилу советского летчика, за которой финны ухаживали 78 лет

08:45 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Могила советского летчика Валентина Голубева, погибшего в феврале 1940 года в Финляндии, обнаружена недалеко от финского города Каяани. Об этом сообщил журналистам во вторник поисковик, ветеран боевых действий в Чечне Андрей Кашкаров.

"В Финляндии в окрестностях Каяани с помощью финских коллег мною была найдена могила погибшего 26 февраля 1940 года советского летчика Валентина Голубева. Финны ухаживали за этой могилой в течение всех этих 78 лет. Сейчас хочется найти родственников или родных погибшего пилота, перезахоронить его, установить памятный знак", - сообщил Кашкаров.

Все работы по поиску могилы с российской стороны Кашкаров профинансировал самостоятельно. Он также отметил, что обращался с запросами в Министерство обороны РФ и Российское военно-историческое общество (РВИО), но, по его словам, не получил необходимого содействия. Сейчас он проинформировал о находке посольство России в Финляндии. Комментариями посольства ТАСС пока не располагает.

Кашкарову удалось выяснить в архивах, что речь идет о Валентине Ивановиче Голубеве 1918 года рождения. В 1938 году Голубев закончил военную школу летчиков в Борисоглебске Воронежской области и с начала 1939 года служил в чине младшего лейтенанта в 152-м авиаполку.

В ходе советско-финской войны 26 февраля 1940 года он погиб во время выполнения боевого задания на территории Финляндии при бомбардировке железнодорожного моста и был захоронен недалеко от места падения. В 1970-х годах ухаживающему за могилой финну предлагали перенести останки в общую могилу советских военнопленных, он отказался, и ему разрешили пожизненно присматривать за могилой Голубева.