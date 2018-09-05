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Следователи опросили водителя автомобиля, который перевозил в ЦАР российских журналистов

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10:25 04.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Следственного комитета России, прибывшие в Центральноафриканскую Республику, изучили материалы расследования уголовного дела о гибели трех российских журналистов - Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля - и опросили перевозившего их водителя. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Представители российского следствия приняли участие в следственных и процессуальных действиях, проводимых правоохранителями Центральноафриканской Республики, - сообщила Петренко. - Российским следователям предоставлена возможность ознакомиться с материалами расследования по факту убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко. С участием сотрудников Следственного комитета дополнительно осмотрен автомобиль, на котором они передвигались, повторно допрошен водитель данного автомобиля, осмотрены вещественные доказательства".

По словам представителя СК, эти данные "будут подвергнуты всестороннему анализу и оценке с целью детального восстановления обстоятельств особо тяжкого преступления, совершенного в отношении граждан России". Она напомнила, что группа сотрудников СК выехала в служебную командировку в ЦАР в рамках исполнения направленного из РФ запроса о правовой помощи по возбужденному в России уголовному делу по факту убийства трех россиян в ЦАР.

"С компетентными правоохранительными органами данного государства при содействии сотрудников российского посольства проведены рабочие встречи, налажено взаимодействие в расследовании убийства граждан России", - отметила представитель СК.

Кроме того, добавила она, "в результате командировки с правоохранительными органами Центральноафриканской Республики достигнута договоренность о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования на вышестоящий уровень".

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