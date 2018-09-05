На Японию обрушится самый сильный тайфун за 25 лет, отменены более 600 авиарейсов

11:25 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ

К западному побережью Японии приближается самый сильный с 1993 года тайфун - «Джеби», передает "Росбалт". В связи с этим в стране отменены более 600 авиарейсов. По информации агентства Kyodo, японские авиакомпании отменили в основном рейсы в аэропортах в центральной и западной части страны. В частности, авиакомпания All Nippon Airways отменила 289 рейсов, Japan Airlines — 180 рейсов. Также приостановлено железнодорожное сообщение на линиях Токайдо-синкансэн и Санъё-синкансэн.