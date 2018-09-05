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В Госдуме предложили наказать банки, которые ограничили прием пятитысячных купюр

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12:00 04.09.2018 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») предложил наказать банки, частично ограничившие прием в банкоматах пятитысячных банкнот. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«С фальшивками должны бороться правоохранительные органы. И насколько я знаю, они делают это успешно. А банки, которые устраивают панику среди людей, должны быть наказаны, может быть, даже вплоть до отзыва лицензии», - заявил М.Емельянов.

При этом он отметил, что действия банков скорее направлены на дискредитацию властей.

«О вбросе фальшивых купюр могут предупредить только правоохранительные органы. И даже не предупредить, а принять соответствующие меры. Если банк обладал такими сведениями, он должен был обратиться в правоохранительные органы. То, что произошло, похоже на сознательное действие по дестабилизации общественной обстановки накануне выборов 9 сентября и дискредитации власти», - пояснил М.Емельянов.

Он добавил, что банки должны выступить с «успокаивающим» заявлением и снять все ограничения на прием купюр соответствующими банкоматами.

Как ранее сообщалось в СМИ, банкоматы со старыми устройствами для проверки купюр перестали принимать банкноты номиналом 5 тыс. руб. Такие меры были приняты банками в связи с получением предупреждения от NCR, производителя популярных банкоматов в России, о массовом вбросе фальшивок.

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