Источник: Пробоину на "Союз МС-09" заклеили клеем, который отвалился на МКС

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилотируемый корабль "Союз МС-09" мог получить повреждения при испытаниях на космодроме Байконур, сообщил во вторник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Производственный брак мог быть в РКК "Энергия", но корабль могли повредить и на космодроме Байконур. В РКК "Энергия" происходит контроль, на космодроме - испытания", - сказал собеседник агентства.

Говоря о том, почему пробоину не замечали с июня, когда корабль прибыл на МКС, он предположил: "Кто-то напортачил, а потом испугался и заклеил пробоину клеем, этого долго не было видно, а на станции клей высох и отвалился".