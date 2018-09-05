Рубль начал расти к доллару после заявления Набиуллиной
12:40 04.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рубль отыграл утреннее снижение и начал расти к доллару после заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор не исключает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, поскольку сейчас в пользу такого решения появились некоторые факторы.
В частности, в начале торгов на Московской бирже курс доллара к рублю повышался на 28 копеек относительно уровня закрытия предыдущего торгового дня и достигал отметки в 68,4 руб., а после заявления главы ЦБ РФ курс доллара опустился относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии на 8 копеек - до 68,04 руб. При этом евро с открытия сегодняшних торгов снижается к рублю и продолжает дешеветь. Так, к 12:20 мск курс евро опустился на 34 копейки, до 78,81 руб.
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