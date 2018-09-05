Песков: Президенты России, Турции и Ирана обсудят ситуацию в Идлибе

13:24 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в сирийском Идлибе будет одной из главных тем переговоров президентов РФ, Турции и Ирана в Тегеране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что ситуация в Идлибе будет одним из главных вопросов на повестке дня", - сказал он, отвечая на вопрос о темах предстоящих трехсторонних переговоров 7 сентября.