Общественная палата направит почти 4000 наблюдателей на выборы мэра Москвы
14:05 04.09.2018
Контролировать ход выборов мэра Москву будут почти 4000 наблюдателей, подготовленных столичной Общественной палатой. По словам спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, это позволит установить общественное наблюдение на всех избирательных участках мегаполиса, в том числе и на экстерриториальных («дачных»), которые будут расположены в Московской, Калужской и Тульской областях. «На обучение в корпус наблюдателей за выборами мэра Москвы записалось 4908 человек, 4200 наблюдателей прошли обучение успешно, - отметил глава Мосгордумы. - Сегодня мы завершаем обучение. Можно сказать, что все избирательные участки для голосования на выборах мэра Москвы, включая экстерриториальные участки, будут закрыты корпусом наблюдателей от Общественной палаты города Москвы». Представители Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра накануне проинспектировали «дачные» избирательные участки в соседних с Москвой регионах и пришли к выводу, что они уже готовы к дню голосования, который состоится 9 сентября.
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