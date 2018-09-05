Эксперт: Отверстие на "Союз МС-09" просверлили на Земле

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилотируемый корабль "Союз МС-09" повредили на Земле, на заводе-изготовителе (РКК "Энергия"), на Международной космической станции (МКС) этого сделать не могли, поскольку просверлить в корабле отверстие в условиях невесомости не так просто. Такое мнение высказал в беседе с корр. ТАСС академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков.

"Зачем космонавтам это делать? Не хочется называть это бредом, но что-то как-то не очень вяжется с логикой, - сказал Железняков, отвечая на вопрос, мог ли кто-то из экипажа МКС просверлить отверстие на "Союзе". - Судя по тому, что я видел на фотографиях, наверное, это было сделано на Земле, потому что это отверстие находится в таком месте, что даже в космосе подплыть к нему, просверлить не так просто".

"На Байконуре проверяют герметичность корабля, он проходит авторский осмотр, но вероятнее всего это произошло на заводе-изготовителе. Если было сделано отверстие и его залили клеем, то как это обнаружить? Воздух не потечет, при испытаниях на герметичность, клей был достаточно прочным, отверстие не такое большое, поэтому нагрузки тоже перенесло нормально, электрика тоже никак не выявит. Скорее всего, человек случайно не в том месте просверлил, потом заделал и либо никому не сказал, либо те, кто знал, тоже молчали", - отметил эксперт.

Он уточнил, что теоретически можно допустить и такой вариант, что об этом случае знали несколько человек.