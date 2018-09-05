В Каире едва не подорвали посольство США

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный мужчина с несколькими взрывными устройствами задержан во вторник рядом с посольством США в Каире. Он этом сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия" со ссылкой на источники в силовых структурах Египта.

По информации телеканала, мужчина пытался привести в действие взрывчатку. Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел на улице Симона Боливара в центре египетской столицы, в непосредственной близости от Гарден Сити, где располагается комплекс американской дипмиссии. В настоящее время район оцеплен полицией. При задержании подозреваемого никто не пострадал.

Американское посольство на своей странице в "Твиттере" сообщило, что дипломаты "в курсе инцидента". "Мы просим всех избегать этого района, обращаемся к американским гражданам не приходить в посольство и направлять все вопрос по электронной почте", - говорится в сообщении.