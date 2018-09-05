Власти Британии фактически принудительно лишили Скрипалей свободы - Посольство РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские власти вот уже на протяжении полугода держат в полной изоляции граждан РФ Сергея и Юлию Скрипалей, которые лишены возможности свободно общаться с родственниками, журналистами и официальными представителями РФ. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, по словам которого это фактически является принудительным лишением свободы.

"Сегодня исполняется ровно полгода, как граждане России Сергей и Юлия Скрипали были при невыясненных обстоятельствах госпитализированы в районную больницу Солсбери. В течение шести месяцев они остаются в изоляции под полным контролем британских властей. Они находятся вне поля зрения общественности, в неизвестном месте, лишены возможности свободного общения и переписки с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, не могут свободно передвигаться, - отметил российский дипломат. - Британские власти упорно продолжают отказывать посольству в прямых контактах с ними с целью установления реального состояния здоровья, условий содержания, а главное - выяснения степени добровольности происходящего с ними".

"Фактически принудительное лишение свободы, которому подверглись Скрипали, вызывает также серьезные вопросы с точки зрения прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Европейской конвенции прав человека и основных свобод 1950 года", - добавили в диппредставительстве.