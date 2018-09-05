Минэнерго Беларуси: РФ не обращалась с предложением о приобретении внутренних газовых сетей

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не обращалась к Белоруссии с предложением о приобретении внутренних газовых сетей, заявила во вторник журналистам заместитель министра энергетики Белоруссии Ольга Прудникова.

"Каких-то официальных заявлений, предложений с российской стороны к нам не поступало", - сказала она, добавив, что переговоры об этом также не велись.