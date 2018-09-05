СМИ: Франция продает Украине б/у вертолеты, полеты которых приостановлены в 2016 году

17:46

ГП «Украинский авиационно-транспортное предприятие« Хорив-Авиа »МВД Украину 29 августа заключило соглашение с компанией« Airbus Helicopters SAS »(Франция) о закупке вертолетов на 554 290 000 евро, - пишет украинское издание "Наши деньги" со ссылкой на публикацию в системе «Прозорро» .

Вертолеты купят за счет французского кредита в 475 млн евро , предоставленного по Соглашению между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты Украины. Кроме того, по крайней мере 15% цены контракта будет оплачено из украинского государственного бюджета.

К концу 2022 за 484 620 000 евро поставят 55 вертолетов в различных конфигурациях - аварийно-спасательных, для Национальной гвардии, для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям:

на 274 350 000 евро - 21 б/у тяжелый двухдвигательных вертолет модели Н225 по 1,72-14,05 млн евро;

на 118 370 000 евро - 24 новых легкие однодвигунови вертолеты модели Н125 по 4,14-6,49 млн евро;

на 91,90 млн евро - 10 новых легких двухдвигательных вертолетов модели Н145 по 8,63-10,23 млн евро.

Основные узлы и агрегаты применяемых вертолетов Н225 2007-2012 годов выпуска будут степень износа 50% и не менее 300 летных часов остаточного полезного использования. Гарантийный срок на применяемые вертолеты составляет год от принятия на заводе или 600 летных часов, для новых - три года от принятия на заводе или 2 тыс летных часов.

Как сообщал « Интерфакс-Украина » со ссылкой на французские СМИ, применяемые вертолеты H225 грузоподъемностью свыше 10 тонн принадлежали французской лизинговой «Parilease», дочерней компании «BNP Paribas». Ранее эти вертолеты эксплуатировала международная «CHC Helicopter», но после аварии одного из них в апреле 2016 года в Северном море в Норвегии действие лизингового договора было прекращено, а эксплуатацию H225 было приостановлено.