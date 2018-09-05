Расследование нештатной ситуации на МКС будет закончена в середине сентября - Роскосмос

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия, которая занимается расследованием нештатной ситуации на Международной космической станции (МКС), планирует закончить работу в середине сентября. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Комиссия по расследованию инцидента на борту МКС планирует закончить свою работу в середине сентября", - сообщили в госкорпорации. Там уточнили, что все выводы и решения будут переданы в Роскосмос и озвучены после завершения работы комиссии.