Расследование нештатной ситуации на МКС будет закончена в середине сентября - Роскосмос
18:45 04.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комиссия, которая занимается расследованием нештатной ситуации на Международной космической станции (МКС), планирует закончить работу в середине сентября. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
"Комиссия по расследованию инцидента на борту МКС планирует закончить свою работу в середине сентября", - сообщили в госкорпорации. Там уточнили, что все выводы и решения будут переданы в Роскосмос и озвучены после завершения работы комиссии.
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