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Отдельного фонда для цифровой экономики не будет - правительство

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22:30 04.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство не поддерживает идею создания отдельного фонда для развития цифровой экономики, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов после заседания набсовета АНО "Цифровая экономика".

"Эта идея (создания отдельного фонда - прим. ТАСС) не поддерживается. У нас слишком много партнеров. Это не только расходы Минкомсвязи, это расходы Минэка, Минобрнауки, Минздрава, Минпросвещения", - сказал он, уточнив, что также серьезные расходы по реализации программы несут регионы и бизнес. "Не думаю, что надо все это стягивать в единый фонд. У нас один дирижерский пульт, но клавиш много", - добавил он.

По словам Акимова, расходы федерального бюджета на программу "Цифровой экономики" на срок до 2024 года составят немного более 1 трлн руб., при этом расходы по отдельным направлениям он не уточнил.

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