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ОЗХО нашла "Новичок" в анализах умершей в Эймсбери женщины

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23:00 04.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила в своем докладе, что британка Дон Стерджес скончалась в Эймсбери от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Об этом сообщил во вторник МИД Великобритании.

"Независимый доклад, подготовленный Организацией по запрещению химического оружия сегодня подтвердил оценку Соединенного Королевства при идентификации химического вещества, ставшего причиной смерти Дон Стерджес в Эймсбери 8 июля. Это было нервно-паралитическое вещество "Новичок" - такое же, какое было применено при покушениях на убийство Сергея и Юлии Скрипаль ранее в этом году", - говорится в этом сообщении.

В нем также сказано, что эксперты ОЗХО дважды приезжали в Соединенное Королевство для того, чтобы взять на проверку образцы этого вещества. "Все образцы дали одинаково убедительные результаты", - отмечается в заявлении. МИД Соединенного Королевства напомнил, что ранее британская военная лаборатория в Портон-Дауне идентифицировала указанное вещество именно как "Новичок".

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