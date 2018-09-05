СБ ООН планирует собраться в пятницу обсудить ситуацию в Идлибе

23:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внеочередная встреча Совета Безопасности ООН по ситуации в сирийской провинции Идлиб, как планируется, пройдет в пятницу. Об этом заявила во вторник постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли на пресс-конференции по случаю начала американского председательства в Совбезе.

"Этим утром в Совете Безопасности уже прошло обсуждение, подавляющее большинство желает проведения встречи по Идлибу. На данный момент мы планируем ее на пятницу, мы проведем ее или в 9:30 (16:30 мск) или в 10:00 (17:00 мск)", - сказала Хейли.