Помпео: Трамп попытался напомнить России о ее обязательстве по Сирии
07:00 05.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп попытался напомнить России о взятом ею обязательстве по Сирии. Так госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал во вторник журналистам сообщение главы государства в Twitter, в котором тот предостерег сирийского лидера Башара Асада от "безрассудного нападения" на провинцию Идлиб, большая часть территории которой подконтрольна боевикам. Стенограмму публикует Госдепартамент.
"Россия взяла на себя обязательство, согласно которому, это [провинция Идлиб] зона деэскалации, и это [ситуация вокруг нее] будет разрешено посредством женевского процесса. Я думаю, что сообщение президента в Twitter стало попыткой напомнить им об обязательстве, которое они сделали", - считает шеф американской дипломатии.
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