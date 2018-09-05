Помпео: Трамп попытался напомнить России о ее обязательстве по Сирии

07:00 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп попытался напомнить России о взятом ею обязательстве по Сирии. Так госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал во вторник журналистам сообщение главы государства в Twitter, в котором тот предостерег сирийского лидера Башара Асада от "безрассудного нападения" на провинцию Идлиб, большая часть территории которой подконтрольна боевикам. Стенограмму публикует Госдепартамент.

"Россия взяла на себя обязательство, согласно которому, это [провинция Идлиб] зона деэскалации, и это [ситуация вокруг нее] будет разрешено посредством женевского процесса. Я думаю, что сообщение президента в Twitter стало попыткой напомнить им об обязательстве, которое они сделали", - считает шеф американской дипломатии.