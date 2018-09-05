В Москве сегодня жарко и без осадков
08:00 05.09.2018 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»
«В столичном регионе антициклональный характер погоды. Сегодня будет жарко и без осадков. Воздух в послеобеденные часы прогреется до 25-27 градусов тепла в столице и до плюс 27 градусов по области. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление останется повышенным - 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что повышенный фон атмосферного давления не лучшим образом отразится на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов, перенесших инфаркт или инсульт. У таких людей могут возникнуть приступы стенокардии, головные боли и боли в области сердца. При этом наступившие теплые дни рекомендуется провести с пользой. Чаще бывать на свежем воздухе, выполнять посильные физические упражнения. Поддерживать организм витаминами. Людям пожилого возраста следует принимать лекарства, нормализующие давление, постараться дать организму максимальный отдых.
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