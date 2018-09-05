На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5

08:23 Источник: РОСБАЛТ

Жителей Южного Урала в ночь на среду разбудило землетрясение, магнитуда которого составила 5,5.

Сейсмическая активность в Уральских горах была зафиксирована около 3:58 по местному времени (1:58 мск).

Очаг залегал в 10 км под землей на территории Катав-Ивановского района в 133 км к востоку от Уфы, передает "Росбалт" со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.

О разрушениях и пострадавших не сообщается, однако жители Челябинской области рассказали в соцсетях о том, что ночью проснулись из-за тряски и насчитали одиннадцать толчков.



