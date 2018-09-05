На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5
08:23 05.09.2018 Источник: РОСБАЛТ
Жителей Южного Урала в ночь на среду разбудило землетрясение, магнитуда которого составила 5,5.
Сейсмическая активность в Уральских горах была зафиксирована около 3:58 по местному времени (1:58 мск).
Очаг залегал в 10 км под землей на территории Катав-Ивановского района в 133 км к востоку от Уфы, передает "Росбалт" со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.
О разрушениях и пострадавших не сообщается, однако жители Челябинской области рассказали в соцсетях о том, что ночью проснулись из-за тряски и насчитали одиннадцать толчков.
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