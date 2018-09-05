"Алмаз – Антей" впервые примет участие в Дамасской международной ярмарке

11:09

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит свою высокотехнологичную продукцию гражданского назначения на 60-й Дамасской международной ярмарке, которая пройдет в столице Сирийской Арабской Республики с 6 по 15 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба Концерна.

«Участие Концерна в Дамасской международной ярмарке направлено на демонстрацию его возможностей по выпуску высокотехнологичной гражданской продукции и продукции двойного назначения для восстановления и модернизации гражданской инфраструктуры Сирии. Речь, прежде всего, идет об объектах аэронавигационной системы, транспорта и коммунального хозяйства, систем связи и массовых коммуникаций, безопасности гражданских объектов и медицинских учреждений», – заявил заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз – Антей» по производственно-технологической политике Александр Ведров.

По его словам, на ярмарке в Дамаске Концерн ВКО «Алмаз – Антей» покажет свой потенциал ведущего производителя радиотехнического оборудования и интегратора, реализующего проекты любой сложности, использующего современные технологии и обеспечивающего комплексное решение задач.

На объединённом выставочном стенде Концерна будет представлена как серийная продукция, так и перспективные разработки его дочерних обществ

АО «ВНИИРА» и НПО «ЛЭМЗ» для комплексного оснащения аэропортов и аэродромов.

Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры (АО «ВНИИРА») в рамках экспозиции предоставит информационные материалы о своих разработках: комплексном системном тренажере управления воздушным движением, комплексе средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП) «СИНТЕЗ-ПИВП», средствах наблюдения за воздушным пространством МВРЛ «Аврора-2» и автоматизированной системе лётного контроля «АСЛК».

Предприятие «РАТЕП» продемонстрирует на своем стенде энергоэффективное светодиодное оборудование, предназначенное для освещения крупных промышленных объектов, транспортных узлов, портов, аэропортов, спортивных сооружений, автодорог всех классов, в том числе с возможностью взрывозащитного исполнения.

На экспозиции компании «Алмаз-Антей Телекоммуникации» будет представлено теле- и радиовещательное оборудование: цифровой телевизионный передатчик НС-DVB-1000, телевизионную передающую антенну НС-ДМ, модуль выходного каскада усилителя мощности, фрагмент приемной фазированной антенной решетки и многоканальный ВЧ-приемник.

Продукция Брянского автомобильного завода будет представлена стендовыми моделями колёсных тягачей, предназначенных для монтажа различного специального оборудования в интересах нефтегазовой промышленности, экстренных и коммунальных служб, в т. ч. для транспортировки, строительства и ремонта.

Посетители объединённого стенда Концерна могут также получить информационные материалы о радиолокационной станции охраны объектов «Сова», разработанной НПО «Стрела».

В рамках Ярмарки специалисты Концерна планируют провести ряд переговоров с представителями министерства транспорта, администрации гражданской авиации, управления эксплуатации и реконструкции дорог, министерства экономики и внешней торговли, министерства здравоохранения, а также министерства связи и технологий Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, планируется участие представителей холдинга в ряде тематических треков и панельных дискуссий в рамках деловой программы Ярмарки.