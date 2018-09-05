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Новости

В Госдуме предложили вдвое увеличить социальный налоговый вычет

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11:56 05.09.2018

Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс, согласно которым социальный налоговый вычет будет увеличен в два раза, передает Russia Today. Копия документа есть в распоряжении RT. По словам парламентария, установленная в 2007 году предельная сумма налогового вычета утратила свою актуальность и не оказывает существенной поддержки обучающимся.

Сегодня механизм социального налогового вычета предлагает право возврата из суммы затраченных средств не более чем 15 600 руб. за годовой налоговый период. Предлагаемые изменения позволят обучающимся возвратить до 31 200 руб. за аналогичный период.

«С начала прошлого десятилетия наблюдается устойчивый рост стоимости обучения во всех вузах страны. Средняя стоимость одного года учёбы в период с 2009 по 2017 год возросла более чем на 50 тыс. рублей. И это еще без учета столичных вузов, куда пытаются попасть большинство абитуриентов и где стоимость обучения порой может достигать 500 тыс. рублей за учебный год. При этом сумма налогового вычета не менялась с того времени. Сегодня многие говорят о мотивации получать высшее образование, однако для этого необходимы реальные шаги. Одним из них как раз может стать предлагаемый законопроект», — подчеркнул Сухарев.

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