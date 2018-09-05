Минкультуры выдаст прокатное удостоверение "Похищенным сокровищам Европы"

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минкультуры готово выдать прокатное удостоверение фильму режиссера Клаудио Поли "Похищенные сокровища Европы", задержка с выдачей была связана с наличием фашисткой символики в картине, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было, мы просто попросили время для дополнительной экспертизы. Мы получили соответствующее экспертное мнение юристов нормативно-правового департамента Минкультуры России, сверились с законом, с постановлением правительства РФ и приняли решение, что мы можем выдать прокатное удостоверение", - привела пресс-служба слова директора департамента кинематографии Минкультуры России Ольги Любимовой.