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Минкультуры выдаст прокатное удостоверение "Похищенным сокровищам Европы"

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12:40 05.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минкультуры готово выдать прокатное удостоверение фильму режиссера Клаудио Поли "Похищенные сокровища Европы", задержка с выдачей была связана с наличием фашисткой символики в картине, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было, мы просто попросили время для дополнительной экспертизы. Мы получили соответствующее экспертное мнение юристов нормативно-правового департамента Минкультуры России, сверились с законом, с постановлением правительства РФ и приняли решение, что мы можем выдать прокатное удостоверение", - привела пресс-служба слова директора департамента кинематографии Минкультуры России Ольги Любимовой.

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