МИД: Россия в борьбе с терроризмом в Сирии действует точечно

12:51 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия при борьбе с терроризмом в Сирии действует точечно, стараясь свести к минимуму риски для мирного населения. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы действуем точечно, избирательно, стараясь свести к минимуму возможные риски для мирного населения", - сказал он.