Медведев: Проект трехлетнего бюджета будет рассмотрен 20 сентября

14:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ рассмотрит проект бюджета на 2019-2021 годы 20 сентября, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

"Мы завершаем в целом работу над проектом трехлетнего бюджета на период 2019-2021, весь пакет должен быть рассмотрен на заседании правительства 20 сентября с тем, чтобы до 1 октября он поступил в Государственную думу", - сказал глава кабинета министров.