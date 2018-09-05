Медведев: Проект трехлетнего бюджета будет рассмотрен 20 сентября
14:55 05.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ рассмотрит проект бюджета на 2019-2021 годы 20 сентября, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.
"Мы завершаем в целом работу над проектом трехлетнего бюджета на период 2019-2021, весь пакет должен быть рассмотрен на заседании правительства 20 сентября с тем, чтобы до 1 октября он поступил в Государственную думу", - сказал глава кабинета министров.
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