Московский кредитный банк займется банковским сопровождением застройщиков
15:21 05.09.2018
Московский кредитный банк (МКБ) запустил систему банковского сопровождения застройщиков и открыл первые счета в соответствии с требованиями 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Напомним, согласно законодательству, застройщики обязаны открыть в уполномоченных Центробанком РФ кредитных организациях специальные счета, по которым будет осуществляться мониторинг целевого расходования денежных средств. При этом банки будут контролировать все операции на спецсчетах застройщиков. МКБ был включен в опубликованный Центробанком перечень кредитных организаций, допущенных к банковскому сопровождению застройщиков.
«Московский кредитный банк в кратчайшие сроки сформировал компетентную команду, которая будет отвечать за это направление, нарастил численность подразделений банковского сопровождения и проектного финансирования, усилил экспертизу не только финансового, но и строительного контроля, – заявил директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко. – Мы полностью готовы к работе с застройщиками и уже открыли первые счета».
Кроме того, Московский кредитный банк заключил соглашение с «ДОМ.РФ» (ранее «Агентство ипотечного жилищного кредитования») о взаимодействии на базе единой информационной системы жилищного строительства.
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