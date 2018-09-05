Московский кредитный банк займется банковским сопровождением застройщиков

15:21

Московский кредитный банк (МКБ) запустил систему банковского сопровождения застройщиков и открыл первые счета в соответствии с требованиями 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Напомним, согласно законодательству, застройщики обязаны открыть в уполномоченных Центробанком РФ кредитных организациях специальные счета, по которым будет осуществляться мониторинг целевого расходования денежных средств. При этом банки будут контролировать все операции на спецсчетах застройщиков. МКБ был включен в опубликованный Центробанком перечень кредитных организаций, допущенных к банковскому сопровождению застройщиков.«Московский кредитный банк в кратчайшие сроки сформировал компетентную команду, которая будет отвечать за это направление, нарастил численность подразделений банковского сопровождения и проектного финансирования, усилил экспертизу не только финансового, но и строительного контроля, – заявил директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко. – Мы полностью готовы к работе с застройщиками и уже открыли первые счета».Кроме того, Московский кредитный банк заключил соглашение с «ДОМ.РФ» (ранее «Агентство ипотечного жилищного кредитования») о взаимодействии на базе единой информационной системы жилищного строительства.