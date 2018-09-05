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По делу Скрипалей Британия представила не данные, "а не понятно что" - Ушаков

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15:45 05.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Озвученная Лондоном информация по инциденту в Солсбери является непонятной, фамилии подозреваемых российской стороне ни о чем не говорят. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы услышали или увидели две фамилии, но эти фамилии мне лично ничего не говорят, также как и вам, я думаю", - сказал представитель Кремля журналистам. Он отметил, что сам Скотленд-Ярд в своем комментарии назвал эти фамилии вымышленными. "Я не понимаю, для чего это было сделано, и какого рода сигнал посылает британская сторона, трудно разобраться просто", - подчеркнул Ушаков.

"Эти, как вы говорите, "данные", они не данные, а не понятно что", - заключил помощник президента РФ.

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