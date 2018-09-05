Германия уверена в работоспособности Норманского формата

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ убеждено, что нормандский формат сможет и впредь работать, если все участники будут готовы к переговорам. Об этом заявил на брифинге в среду представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Мы не будем комментировать отдельные заявления, мы убеждены, что нормандский формат может работать, при условии, что все участники готовы к переговорам и принимают в нем участие", - сказал он.

"Мы считаем целесообразным продолжать работу в этом формате", - заверил Бройль. "Мы говорили, что если имеет место насилие, то это еще больше подчеркивает необходимость политических переговоров", - отметил он, указав на то, что с обеих сторон в Донбассе исходят насилие и нарушения перемирия.