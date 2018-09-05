0
0
335
Новости

Германия уверена в работоспособности Норманского формата

Добавить в избранное

16:15 05.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ убеждено, что нормандский формат сможет и впредь работать, если все участники будут готовы к переговорам. Об этом заявил на брифинге в среду представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Мы не будем комментировать отдельные заявления, мы убеждены, что нормандский формат может работать, при условии, что все участники готовы к переговорам и принимают в нем участие", - сказал он.

"Мы считаем целесообразным продолжать работу в этом формате", - заверил Бройль. "Мы говорили, что если имеет место насилие, то это еще больше подчеркивает необходимость политических переговоров", - отметил он, указав на то, что с обеих сторон в Донбассе исходят насилие и нарушения перемирия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:45 05.09.2018
Трамп сказал, что не отдавал приказ уничтожить Асада
0
17
20:28 05.09.2018
МИД РФ: Британии безразлично, к каким выводам пришли эксперты ОЗХО
0
131
19:28 05.09.2018
Посол Бристоу отказался предоставить России отпечатки пальцев обвиняемых по делу Скрипаля
0
219
17:40 05.09.2018
Сто пассажиров рейса Дубай - Нью-Йорк почувствовали себя плохо. Лайнер в карантине
0
330
17:20 05.09.2018
Британия запросила заседание СБ ООН по делу Скипалей
0
381
17:00 05.09.2018
Приглашение Путину посетить Париж 11 ноября еще рассматривается
0
342
16:45 05.09.2018
СК РФ резко отреагировал на заявление Мацеревича по поводу "подмены" самописцев самолета Качиньского
0
374
16:38 05.09.2018
Временный поверенный в делах России в Лондоне вызван в британский МИД
0
348
16:33 05.09.2018
Британия пересматривает все выданные россиянам бизнес-визы категории TIER1
0
381
16:30 05.09.2018
К Кремле назвали дату встречи президентов России и Армении
0
343

Возврат к списку