Германия уверена в работоспособности Норманского формата
16:15 05.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство ФРГ убеждено, что нормандский формат сможет и впредь работать, если все участники будут готовы к переговорам. Об этом заявил на брифинге в среду представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
"Мы не будем комментировать отдельные заявления, мы убеждены, что нормандский формат может работать, при условии, что все участники готовы к переговорам и принимают в нем участие", - сказал он.
"Мы считаем целесообразным продолжать работу в этом формате", - заверил Бройль. "Мы говорили, что если имеет место насилие, то это еще больше подчеркивает необходимость политических переговоров", - отметил он, указав на то, что с обеих сторон в Донбассе исходят насилие и нарушения перемирия.
Новости
- 21:45 05.09.2018
- Трамп сказал, что не отдавал приказ уничтожить Асада
- 20:28 05.09.2018
- МИД РФ: Британии безразлично, к каким выводам пришли эксперты ОЗХО
- 19:28 05.09.2018
- Посол Бристоу отказался предоставить России отпечатки пальцев обвиняемых по делу Скрипаля
- 17:40 05.09.2018
- Сто пассажиров рейса Дубай - Нью-Йорк почувствовали себя плохо. Лайнер в карантине
- 17:20 05.09.2018
- Британия запросила заседание СБ ООН по делу Скипалей
- 17:00 05.09.2018
- Приглашение Путину посетить Париж 11 ноября еще рассматривается
- 16:45 05.09.2018
- СК РФ резко отреагировал на заявление Мацеревича по поводу "подмены" самописцев самолета Качиньского
- 16:38 05.09.2018
- Временный поверенный в делах России в Лондоне вызван в британский МИД
- 16:33 05.09.2018
- Британия пересматривает все выданные россиянам бизнес-визы категории TIER1
- 16:30 05.09.2018
- К Кремле назвали дату встречи президентов России и Армении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать