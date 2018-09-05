К Кремле назвали дату встречи президентов России и Армении

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече 8 сентября обсудят все вопросы двустороннего сотрудничества и совместной работы в международных объединениях. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"8 сентября рабочая встреча нашего президента с премьер- министром Республики Армения Николом Пашиняном", - подтвердил Ушаков. Он напомнил, что лидеры уже дважды проводили переговоры - в мае в Сочи и на полях ЧМ-2018 в июне, а также трижды говорили по телефону.

"Много вопросов накопилось, как с нашей стороны, так и с армянской, поэтому мы ожидаем откровенного, серьезного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и совместной работы в международных органах - ЕАЭС и ОДКБ", - сказал Ушаков.