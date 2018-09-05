СК РФ резко отреагировал на заявление Мацеревича по поводу "подмены" самописцев самолета Качиньского
16:45 05.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко назвала инсинуацией обвинения в том, что в России могли подменить черные ящики разбившегося под Смоленском самолета президента Польши Леха Качиньского.
"В некоторых зарубежных СМИ появились обвинения господина Мацеревича (Антоний Мацеревич бывший министр обороны Польши, глава польской подкомиссии по расследованию причин катастрофы - прим. ТАСС) в том, что Россия могла каким-то образом "подменить черные ящики самолета Ту-154М сразу после случившейся в апреле 2010 года катастрофы". Такая информация воспринимается исключительно как ничем не подкрепленная инсинуация и попытка дестабилизировать нормальный рабочий процесс представителей двух ведомств", - заявила журналистам представитель СК.
"Работы по вскрытию и копированию информации со штатных самописцев производились с участием авиационных специалистов из Республики Польша, а также их военной прокуратуры, а вскрытие и копирование информации с последнего, польского (самописца, установленного дополнительно в самолете уже в Польше - прим. ТАСС) - вообще в Варшаве. Поэтому заявления о какой-либо подмене или подделке черных ящиков российской стороной полностью безосновательны и основаны на фантазиях, а не на фактах", - добавила представитель СК.
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