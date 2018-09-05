Британия пересматривает все выданные россиянам бизнес-визы категории TIER1

16:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании проводят пересмотр всех виз TIER 1 (визы инвестора), выданных гражданам России. Об этом сообщило в среду агентство Блумберг со ссылкой на Джеймса Слэка, официального представителя британского премьера.

Другие подробности пока не приводятся. Бизнес-виза TIER1 выдается предпринимателям, а также общепризнанным деятелям науки, литературы, искусства.